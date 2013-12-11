«الاتحاد الكردستاني» ينشر صورًا جديدة لـ«طالباني» مع زوجته بمشفاه في ألمانيا

كشف موقع الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس العراقي، جلال طالباني، الثلاثاء، عن مجموعة من الصور الجديدة له من مشفاه في ألمانيا يبدو فيها بصحة جيدة.

وفور ظهور «طالباني» في الصور الحديثة، وهو جالس بصحة جيدة، مع عقيلته هيرو ابراهيم أحمد، شهدت أجواء منطقة الجادرية القريبة من المنطقة الخضراء وسط بغداد، مساء الثلاثاء، إطلاقًا كثيفًا للنار احتفالًا بعرض الصور الجديدة.

وذكر مصدر مطلع أن الفوج الرئاسي التابع لرئاسة الجمهورية «أطلق النار بشكل عشوائي في الهواء وبشكل كثيف جدًا، مما أثار الرعب والقلق لدى سكان المنطقة»، لافتا إلى أن «هناك أنباء تشير إلى أن إطلاق النار هذا جاء احتفالًا بعرض صور جديدة لرئيس الجمهورية جلال طالباني في إحدى القنوات التلفزيونية».

وكانت هيرو إبراهيم أحمد توجهت، في ديسمبر الجاري، إلى ألمانيا وخلال زيارتها التقت بالرئيس العراقي والتقطت له هذه الصور خلال الفترة من 6 إلى 8 من ديسمبر.

وكان مصدر مطلع كشف في وقت سابق، صباح الثلاثاء، أن «طالباني، الذي يرقد في إحدى المستشفيات في العاصمة الألمانية برلين منذ نحو عام، يمر بمرحلة (الموت السريري)، يعيش حاليا على الأجهزة الطبية فقط منذ أشهر ولا صحة لأنباء وفاته أو مطالعته للصحف يوميًا».

من جانبها، وجهت النائبة المستقلة في البرلمان العراقي، صفية السهيل، انتقادات «حادة» لعائلة رئيس الجمهورية لتكتمها عن إبلاغ الرأي العام عن صحة «طالباني»، واعتبرت امتناع العائلة طالباني عن الإفصاح عن صحته بأنه «يذهب إلى عدم احترام الشعب بأحقية معرفة الظروف الصحية لرئيسهم»، حسب قولها، ودعت البرلمان إلى «اتخاذ إجراءات جدية بالتعامل مع موضوع طالباني وفق الدستور».