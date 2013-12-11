أستاذ علم نفس: الحيرة بين هدفين قد تسبب الاضطراب

فى وقت من الأوقات، يجتمع أكثر من هدف أمام الإنسان، وهنا تظهر مدى قوة الشخص على الانتقاء، ويوضح الدكتور محمود غلاب أستاذ علم النفس السابق بجامعة القاهرة، أن الاختيار أو الانتقاء هو "قدرة" وثبات "نفسى" و"عقلى" لدى الإنسان، وهى قدرة تتوافر لدى البعض دون الآخر.

ويضيف الدكتور محمود غلاب، أنه ولهذا السبب توجد فروق بين قدرات الأفراد، ويظهر مدى تباين قوة الانتقاء بين شخص وآخر، وقوة الثبات النفسى والعقلى لقيامه بذلك، فهناك أشخاص يعانون عند الاختيار بين أمرين، وخاصة إذا كان هناك هدفان كلاهما مهم بالنسبة للشخص، فيقف بعض الأشخاص عاجزين عن الاختيار وتحديد الهدف الأكثر أهمية، وذلك لإصابتهم بمشكلة واضطراب نفسى يمنعهم ويعوقهم عن الانتقاء السليم وتحديد هدف دون آخر.

ويؤكد أستاذ علم النفس على أن الحيرة التى تنتاب من يعانى من أزمة نفسية فى تحديد أهدافه، قد تؤدى إلى إصابة الشخص بحالة من الاضطراب النفسى الشديد بسبب المشاجرة أو التمزق النفسى الذى يعيش بداخله، ويرجع سبب الاضطراب النفسى إلى تعرية الشخص أمام نفسه، ليجد نفسه عاجزا عن الانتقاء بضعف قوة شخصيته وقدرته على الحفاظ على ثباته وتحكمه بحياته.

وهذا الاضطراب النفسى قد يؤدى فى مراحله المتطورة ومع تزايد تكرار مثل هذه المواقف، قد يؤدى إلى فشله التام، ويفقد الشخص إيمانه بذاته شيئا فشيئا، ويتسبب له فى اضطراب نفسى سلوكى يحتاج إلى علاج ذاتى يحاول فيه الشخص تنمية قدرته على تحديد أهدافه، وعلاج سلوكى على يد طبيب مختص لمساعدة المرض على تحمل قراراته والتخلص من هذه الأزمة الداخلية لديه.