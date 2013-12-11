أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

طبيب نفسى: الغيرة القاتلة تشكل خطرا على الزوجين

Google+ Print
طبيب نفسى: الغيرة القاتلة تشكل خطرا على الزوجين طبيب نفسى: الغيرة القاتلة تشكل خطرا على الزوجين

تعد الغيرة من أكثر الانفعالات السالبة التى تشكل ضغطا نفسيا على الفرد وهى الأكثر تدميرًا للجسم، كما قال الدكتور مدحت عبد الحميد أبو زيد، أستاذ الطب النفسى بجامعة الإسكندرية، ولقد صنف الكثير من الباحثين، الغيرة، بوصفها انفعالا معقدا، وهى تتضمن مشاعر مثل: الخوف، وعدم الشعور بالأمن، والغضب، والحيرة، والأذى، والحزن، والشك، والوحدة، والغضب، والكآبة، والشك، والتوجس، والاحتراق الداخلى، والقلق، وهى تمثل خطورة على الحياة الشخصية والزوجية، حيث تدفع إلى الشجار والنقار والتوتر والنفور والمضايقات والتعاسة وعدم توافق الزوجين، وبالتالى يقل التفاهم بينهما ويضيع الاستقرار، وتتلاشى الثقة، وتكثر الاتهامات المتبادلة بين وتنهار الأسرة، وقد تؤدى الغيرة إلى ضياع الأسرة وهدم عش الزوجية ويترتب على ذلك انحراف الأبناء وضياع مستقبلهم .

وأشار أبو زيد إلى أن الغيرة القاتلة وراء الإصابة باضطرابات "السوماتوفورم" أى الاضطرابات النفسية ذات المظهر الجسدى مثل: الصداع النصفى، والإكزيما، والصدفية، والحساسية، والارتكاريا، وقرحة المعدة والأمعاء، والقولون العصبى، والسكر، وارتفاع ضغط الدم العصبى، واضطراب الحيض، وآلام العضلات أى متلازمة الإرهاق المزمن، وضيق التنفس، وآلام الذبحة الصدرية الكاذبة، وعسر الجماع، والعصبية، والتهاب المفاصل، والثعلبة وغيرها من الأمراض النفسية والعصبية.

لذا ينصح "أبوزيد " الزوجين بالتفاهم وعدم الانسياق وراء الأكاذيب من أجل استقرار الأسرة ودعمها بالحب ويكون التفانى من أجل الآخر هو العامل السائد بينهما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365