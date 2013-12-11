طبيب نفسى: الغيرة القاتلة تشكل خطرا على الزوجين

تعد الغيرة من أكثر الانفعالات السالبة التى تشكل ضغطا نفسيا على الفرد وهى الأكثر تدميرًا للجسم، كما قال الدكتور مدحت عبد الحميد أبو زيد، أستاذ الطب النفسى بجامعة الإسكندرية، ولقد صنف الكثير من الباحثين، الغيرة، بوصفها انفعالا معقدا، وهى تتضمن مشاعر مثل: الخوف، وعدم الشعور بالأمن، والغضب، والحيرة، والأذى، والحزن، والشك، والوحدة، والغضب، والكآبة، والشك، والتوجس، والاحتراق الداخلى، والقلق، وهى تمثل خطورة على الحياة الشخصية والزوجية، حيث تدفع إلى الشجار والنقار والتوتر والنفور والمضايقات والتعاسة وعدم توافق الزوجين، وبالتالى يقل التفاهم بينهما ويضيع الاستقرار، وتتلاشى الثقة، وتكثر الاتهامات المتبادلة بين وتنهار الأسرة، وقد تؤدى الغيرة إلى ضياع الأسرة وهدم عش الزوجية ويترتب على ذلك انحراف الأبناء وضياع مستقبلهم .

وأشار أبو زيد إلى أن الغيرة القاتلة وراء الإصابة باضطرابات "السوماتوفورم" أى الاضطرابات النفسية ذات المظهر الجسدى مثل: الصداع النصفى، والإكزيما، والصدفية، والحساسية، والارتكاريا، وقرحة المعدة والأمعاء، والقولون العصبى، والسكر، وارتفاع ضغط الدم العصبى، واضطراب الحيض، وآلام العضلات أى متلازمة الإرهاق المزمن، وضيق التنفس، وآلام الذبحة الصدرية الكاذبة، وعسر الجماع، والعصبية، والتهاب المفاصل، والثعلبة وغيرها من الأمراض النفسية والعصبية.

لذا ينصح "أبوزيد " الزوجين بالتفاهم وعدم الانسياق وراء الأكاذيب من أجل استقرار الأسرة ودعمها بالحب ويكون التفانى من أجل الآخر هو العامل السائد بينهما.