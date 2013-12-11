وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى يوقعون ميثاق "الأمن الغذائى

انضمت 19 دولة من دول منظمة التعاون الإسلامى إلى النظام الأساسى للمنظمة الإسلاميّة للأمن الغذائى، أحدث مؤسسة متخصصة فى "منظمة التعاون الإسلامى". وقد جرى توقيع النظام الأساسى خلال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية، التى تعقد فيما بين 9 و11 ديسمبر 2013م بمدينة كوناكرى، عاصمة غينيا.

أما الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، التى هى الآن الأعضاء المؤسِّسة لهذه المؤسسة التنفيذية الجديدة المعنية بتنسيق وتنفيذ سياسات منظمة التعاون الإسلامى فى مجال الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائى، فهى: الاتحاد القمرى وأفغانستان وأوغندا وإيران وبوركينافاسو وتركيا وجيبوتى والسودان وسورينام وسيراليون والصومال وغامبيا وغينيا و بيساو وفلسطين وقازافستان ومالى وموريتانيا والنيجر.

وترمى "المنظمة الإسلاميّة للأمن الغذائى" إلى توفير الخبرة العملية والفنية المتعلقة بمختلف جوانب الزراعة المستدامة، والتنمية الريفية، والأمن الغذائى، وتعبئة الموارد المالية لتطوير الزراعة وتعزيز الأمن الغذائى فى دول "منظمة التعاون الإسلامى". وسيكون مقرها مدينة آستانا، عاصمة قازافستان.

وينص النظام الأساسى على أن يطبق مؤقتاً بعد أن يوقعه ما لا يقلّ عن عشر دول أعضاء فى "منظمة التعاون الإسلامى"، وأن يدخل حيز النفاذ نهائيّاً عندما تودع عشر دول أعضاء صكّ تصديقها.