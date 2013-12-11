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ملكة جمال مصر بأمريكا: خدمت الجيش الأمريكى "مضطرة" ولست جاسوسة

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ملكة جمال مصر بأمريكا: خدمت الجيش الأمريكى "مضطرة" ولست جاسوسة ملكة جمال مصر بأمريكا: خدمت الجيش الأمريكى "مضطرة" ولست جاسوسة

قالت سارة أبو فاشة، ملكة جمال للمغتربات بالولايات المتحدة الأمريكية، إنها اضطرت لدخول الأكاديمية البحرية الأمريكية كونها هى الأقل كلفة فى نفقات الجامعات، بالإضافة إلى أنها أرادت أن تبرهن للعالم أن المسلمين عامة، والمصريين بوجه خاص، ليس لديهم أى عداء مع أمريكا، خاصة بعد النظرة السلبية التى تعرض لها المسلمون عقب أحداث الحادى عشر من سبتمبر.

وشددت "فاشة" خلال حوارها ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر قناة دريم2، على عدم وجود أى تضارب أو تناقض كونها تمثل مصر فى مسابقة ملكة الجمال، وأنها كانت تخدم فى الجيش الأمريكى رغم أننى مصرية من أبوين مصريين، لافتة إلى أنها لم تكن على وعى بالعملية السياسية حين التحقت بالعمل فى البحرية الأمريكية.

وتابعت: "لست بذلك جاسوسة أو خائنة، وأنا مصرية وجميع أفراد عائلتى يقيمون بمصر، وأتمنى العيش بها، ولا أحب أن يهدد شىء استقرار مصر". وأكدت أنها لم تسافر إلى أى مواقع للقتال خارج الولايات الأمريكية، بسبب إصابتها بكسر فى أحد قدميها أثناء أحد التدريبات.

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مصر 365

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