بالصور..أمن الإسكندرية يضبط مصنع أسلحة نارية

وقعت مشاجرة بمنطقة سباهى دائرة القسم بالإسكندرية بين كلاً من طرف أول، «معتز سيد أحمد بدوى 32 عامل» و مقيم دائرة قسم أول العامرية مصاب برش خرطوش بالوجه و تم حجزه بالمستشفى الجامعى، وطرف ثانى، «عبد الله عبد السلام محمد أبو حسين 51 سنة و عاطل، ونجليه، وأحمد عبد الله عبد السلام محمد 19» سنة و عاطل ومحمد عبد الله عبد السلام محمد 22 سنة و عاطل، وكلهم مقيمون بالشارع محل البلاغ، وذلك بسبب وجود خلافات مالية بين الأول والثانى.

قام خلالها أفراد الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم مما أدى لإصابة الأول و كلاً من «يوسف شعبان شحاته 55 سنة عاطل» وإصابته برش خرطوش بالفخذ و الساق الأيسر، و«محمود جابر حامد 17 سنة طالب» وإصابته برش خرطوش بالصدر والبطن والذراع الأيمن، و«بشرى يوسف شحاته 55 سنة تاجر» وإصابته برش خرطوش بالساقين، و«كارم محمود عبد الرحيم 74 سنة نجار» وإصابته برش خرطوش بالرقبة، و«حسن إبراهيم عبد العزيز 54 سنة سائق» وإصابته رش خرطوش بالجبهة، و«أحمد ابراهيم عطية 40 سنة نقاش» وإصابته رش خرطوش باليد والفخذ اليسرى، و«مصطفى زكريا زكريا 40 سنة عامل» وإصابته رش خرطوش بالبطن والساق اليمنى و الذراع الأيسر، و«خالد جمال محمد 21 سنة عامل» وإصابته برش خرططوش بالوجه، و«محمود صلاح على 26 سنة عامل» وإصابته برش خرطوش بالوجه والصدر، جميعهم مقيمون بذات الشارع وتصادف مرورهم بمكان المشاجرة وحدوث تلفيات بالسيارة (س ق ر 2836 مصر) تصادف وقوفها بمكان المشاجرة .

> انتقل على الفور ضباط وحدة مباحث القسم وتم ضبط أطراف الطرف الثانى وضبط بحوزتهم 3 أفرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، وضبط بمسكنهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وضبط (4 مواسير للسلاح النارى الخرطوش – 3 أجزاء جسم سلاح نارى خرطوش – خزينة سلاح آلى – 11 طلقة خرطوش عيار 12 مم – 3 صاروخ كهربائى يستخدم فى التصنيع – ماكينة لحام كهربائى – و 4 أسلحة بيضاء – و مجموعة من العدد المستخدمة فى تصنيع السلاح).

> و بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد التشاجر و أعمال البلطجة و حيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع السلاح النارى و الأتجار فيه، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.