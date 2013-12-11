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السيطرة على حريق محدود بمدينة سمسطا ببنى سويف

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السيطرة على حريق محدود بمدينة سمسطا ببنى سويف السيطرة على حريق محدود بمدينة سمسطا ببنى سويف

أنقذت العناية الإلهية مدينة "سمسطا" جنوب بنى سويف، من كارثة محققة إثر نشوب حريق بأحد المخابز البلدية، وامتدت النيران لأربعة منازل متاخمة للمخبز، وتمكن رجال الإطفاء بإدارة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى المنازل والمحال المجاورة.

كان اللواء "إبراهيم هديب" مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا باشتعال النيران فى 4 منازل بالمدينة، وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدنى، برئاسة العميد "عصام المنصورى" وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للعشرات من المنازل والمحال التجارية المتاخمة للمخبز، دون وقوع إصابات أو أى خسائر فى الأرواح.

دلت التحريات الأولية لرجال مباحث المركز إلى أن النيران اشتعلت بأحد المخابز البلدية بالمدينة، وامتدت لتصل لمنزل أحد مواطنى المدينة يدعى ''على. ص. أ"، فلاح، ما أدى إلى اشتعال النيران بأثاثات ومفروشات المنزل، وتطايرت النيران لتمتد لـ3 منازل أخرى مجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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