سارة فاشا: لم أشارك في تمثيل أفلام إباحية

كتب : الوطن منذ 32 دقيقة

قالت سارة فاشا، الفائزة بجائزة ملكة جمال المغتربات بالولايات المتحدة الأمريكية، إن اتهامات أنصار تنظيم الإخوان لها بالعمالة والخيانة وتمثيل أفلاما إباحية مضحكة للغاية؛ لأنها لم تخف جنسيتها الأمريكية عن أحد، مشيرة إلى أنه سبق لها وأقرت أنها ولدت في ولاية كاليفورنيا، وتربت هناك والتحقت بالبحرية الأمريكية.

ونفت فاشا، خلال لقائها ببرنامج "العاشرة مساء"، مشاركتها في تمثيل أية أفلام إباحية في الولايات المتحدة.

و من ناحيتها أبدت ميرفت، والدة سارة، انزعاجها من شائعة مشاركة ابنتها في أفلام إباحية، مطالبة من يدعون ذلك بتقديم هذه الأفلام على الفور، مؤكدة أنها تثق في تربيتها الجيدة لابنتها.