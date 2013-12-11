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وزير الثقافة: أشعر بالألم لعدم تكريم "نجم" قبل مماته

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وزير الثقافة: أشعر بالألم لعدم تكريم "نجم" قبل مماته وزير الثقافة: أشعر بالألم لعدم تكريم "نجم" قبل مماته

كتب : محمد عاشور منذ 10 دقائق

قال الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، إن تعيش في أوضاع خطيرة؛ بسبب جماعة الإخوان المحظورة، التي تريد تدمير كل شيء جميل.

وأضاف عرب، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري"، أنه تم تأجيل تسليم جوائز الدولة؛ بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضح وزير الثقافة، أنه سيقترح على إنشاء صندوق لإقراض المنتجين بدون فوائد، مشددا على أنهم حافظواعلى الثقافة من الاختراق طوال حكم "الإخوان".

وعبر الدكتور محمد صابر عرب، عن أنه يشعر بشيء من الألم لعدم تكريم الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم قبل مماته في مصر؛ لأنه مناضل حوّل المأساة لمشهد مبهج يسعد به المواطنين.

وأعلن وزير الثقافة، أنه أرسل طلبا للرئيس المؤقت عدلي منصور بمنح وسام يتناسب مع قيمة أحمد فؤاد نجم، مشيرا إلى أنه سيتم عمل حفل يليق به في دار الأوبرا المصرية خلال الشهر المقبل.

ولفت الدكتور محمد صابر عرب، إلى أن المادة 47 من الدستور المعدل كفلت التزام الدولة بالحفاظ على هوية مصر الثقافية، منوها بأن مصر كانت من بين دول العالم التي أسست فن السينما.

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