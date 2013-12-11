ملكة جمال المغتربات بأمريكا: أعتز بجذوري المصرية والتحقت بالبحرية الأمريكية لمحاربة الإسلاموفوبيا

كتب : الوطن منذ 3 دقائق

استضاف الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" سارة فاشا، ملكة جمال المغتربات في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي فازت في المسابقة بصفتها المصرية وليس بصفتها مواطنة الأمريكة.

وقالت فاشا، إنها لا تجد تناقضا بين تمثيل مصر في مسابقة للجمال وتمثيل أمريكا في الجيش الأمريكي؛ لأن والديها مصريين، لافتة إلى أن محلامها مصرية، وهو ما لا دخل لها به فأبويها هم من قرروا في يوم من الأيام السفر للإقامة في أمريكا، على حد قولها.

وعن خدمتها في البحرية الأمريكية، قالت إنها كانت تريد أن تثبت أن المسلمين ليس لديهم مشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، منوهة بأنها رأت أن دخولها البحرية الأمريكية سيساعدها على محاربة "الإسلاموفوبيا"؛ لأن خدمة وطنها أمريكا سيثبت أنها فتاة مسلمة جيدة.

وأضافت فاشا، أنها حين انضمت للبحرية الأمريكية كانت لا تعي حجم حساسية المصريين تجاه ذلك، فكانت صغيرة في السن ولم تكن تعلم أن المصريين يمكن أن يخوّنوها بسبب ذلك، مؤكدة أنها تحفاظ على جذورها المصرية، وأن معظم أفراد عائلتها يعيشون في مصر، وأن جدها من والدتها خدم في الجيش المصري، مشيرة إلى أنها تزور مصر سنويا.

ومن ناحية أخرى، أكدت فاشا، أنها حصلت على البكالوريوس العسكري من البحرية الأمريكية، ثم التحقت بمعهد للتمثيل سبق أن درس به ممثلون كبار مثل "مارلين مونرو".

وعن حملة الانتقادات الشرسة التي تعرضت لها فاشا، قالت: إن هذا رأيهم ووجهة نظرهم، مؤكدة أنها تلقت تعليقات سلبية على حسابها على "تويتر"، ولكنها لم تلتفت لذلك، لافتة إلى أن هناك من دافع عنها سواء في مصر أو الولايات المتحدة الأمريكية.

ونفت فاشا ما أشيع عن وصفها 30 يونيو بأنه "انقلاب عسكري"، مؤكدة متابعتها للشؤون المصرية، وتابعت "أعلم أن 30 يونيو ثورة قام بها المصريون لتحقيق مطالبهم الشرعية"، مستشهدة بوالدتها التي صاحبتها في الأستوديو، والتي أكدت ذلك.

وقالت ميرفت، والدة سارة فاشا، إنها لم تخش من الحملة الشرسة التي هاجمت ابنتها، ولكنها تخشى "زعل وحزن ابنتها فقط".