مصادر: «كيري» يُطلع «الشيوخ» على وضع المحادثات مع إيران الأربعاء

قال مسؤولون بمجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، إن وزير الخارجية، جون كيري، سيطلع المجلس بكامل هيئته، الأربعاء، على وضع المحادثات مع إيران.وتضغط إدارة الرئيس باراك أوباما على النواب لإرجاء الموافقة على أي تشريع جديد يقضي بفرض عقوبات أخرى على إيران بينما لا تزال تجرى مفاوضات حساسة للحد من برنامج طهران النووي.وحضر «كيري» جلسة بشأن إيران، فى وقت سابق الثلاثاء، في مجلس النواب، وأعرب خلالها عن شكوكه حول ما إذا كانت إيران مستعدة حقا للتوصل إلى اتفاق نهائي مع القوى الغربية بشأن تفكيك برنامجها النووي. وقال «كيري»: «خرجت من مفاوضاتنا الأولية بتساؤلات جدية حول ما إذا كانوا مستعدين لاتخاذ بعض الخيارات التي يجب اتخاذها»، مضيفا أن هذا الأمر سيكون محل اختبار خلال الأشهر الستة من الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه، فى نوفمبر الماضي». وأضاف «كيري» أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: «هل غيرت إيران حساباتها النووية؟ بصراحة لا أعتقد أننا يمكن أن نقول ذلك بالتأكيد بعد، وبالطبع فنحن لا نأخذ هذا الكلام كأمر مسلم به».

شبكةعيونالإخبارية

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