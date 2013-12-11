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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد مركزى شرطة السنطة وزفتى

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تفقد اللواء أسامة بدير مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الغربية اليوم، الثلاثاء، يرافقه اللواء أحمد زغلول مدير إدارة المرور والقيادات الأمنية بالغربية، مركزى شرطة السنطة وزفتى.

كما قام بزيارة وحدة مرور السنطة المزمع افتتاحها خلال الأيام القادمة، وعقد لقاءات مع الضباط والأفراد للوقوف على أهم الاستعدادات الأمنية وتوعيتهم بأهمية المرحلة الراهنة والدور الحيوى المنوط لجهاز الشرطة القيام به لتأمين الوطن، كما شدد على أهمية احترام حقوق الإنسان وحسن التعامل مع المواطنين أثناء أداء الخدمة الشرطية.

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