ضبط 6 مهربين وسيارات محملة ببضائع مهربة ببورسعيد

ألقت قوات الجيش القبض علي ستة مهربين وضبطت ثلاث سيارات نقل محملة ببضائع غير خالصة الرسوم الجمركية بعد تبادل اطلاق نار داخل حدود بحيرة المنزلة ببورسعيد .

و كانت معلومات وصلت للعميد محمد عبد العزيز قائدالقوات المساحة لتأمين ببورسعيد أن بعض المهربين يقوموا بتهريب بضائع أجنبية مستورة غير خالصة الرسوم الجمركية من مياه بحيرة المنزلة بالقابوطى فىلنشات سريعة إلى البر الثانى الموازى للقابوطى ثم تحمل على عربات نقل خارج حدود المدينة.

وعلى الفور تحركات قوات الجيش الي مكان البلاغ وو قامت قوات الجيش لمداهمة المكان و تم تبادل اطلاق نار بين الطرفين و تم تمشيط مياه البحيرة وأسفرت عن ضبط اللنشات السريعة فى التهريب والسيارت المحملة بالبضائع المهربة و القت القبض على عدد 6 من المهربين وعدد ثلاث سيارات نقل

تم اتخاذ الاجراءات القانونية و تسليم المضبوطات و السيارات الي جمارك بورسعيد لدفع الرسوم و الغرامات عليها .و قد أمر احمد الصياد رئيس منطقة الجمارك الشرقية بتشكيل اجنة من الجمارك لجر البضاعة و انتداب مدير تعريفة لتقدير الرسوم و الغرامات عليها .