متحدث جيش الاحتلال: سعيد بعودة مذيعة "الجزيرة"

كتب : محمد الليثي الثلاثاء 10-12-2013 22:31

عبر المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن سعادته بعودة إيمان عياد، مذيعة قناة الجزيرة، الغائبة منذ عامين ونصف بسبب المرض.

وكتب أدرعي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لنرتفع قليلًا عن السياسة والخلافات - أنا متأكد أنكم مثلي كُنْتُمْ سعداء بعد إعلان قناة الجزيرة عن عودة المذيعة إيمان عياد إلى الشاشة، بعد الشفاء من السرطان، الحمد لله على السلامة".

وكانت شبكة الجزيرة الإخبارية، قد أفادت في تغريدة عبر "تويتر" أن المذيعة إيمان عياد ستعود للشاشة قريباً بعد غياب عامين ونصف العام، في رحلة علاج من مرض السرطان، حيث خضعت للعلاج بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجدير بالذكر أن إيمان عياد من مواليد 29 مايو 1971، وهي فلسطينية من جنوب القدس، وتعمل في قناة الجزيرة منذ عام 1999.