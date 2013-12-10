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مصر تفوز بجائزة أفضل منسق إخباري وأفضل برنامج في مسابقة "اعرف بلدك"

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مصر تفوز بجائزة أفضل منسق إخباري وأفضل برنامج في مسابقة "اعرف بلدك" مصر تفوز بجائزة أفضل منسق إخباري وأفضل برنامج في مسابقة "اعرف بلدك"

كتب : انتصار حسني الثلاثاء 10-12-2013 21:40

فازت بجائزة أفضل منسق تبادل إخباري وأحسن برنامج في مسابقة "اعرف بلدك"، وهو برنامج "عيشها في مصر"، وذلك عقب اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العمومية لاتحاد إذاعات الدول العربية.

وشارك وفد إعلامي مصري في اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العمومية لاتحاد إذاعات الدول العربية، برئاسة علي عبدالرحمن، مستشار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعضوية الدكتورة لمياء محمود، رئيس صوت العرب، وبحضور عبدالرحمن رشاد، رئيس الإذاعة المصرية ورئيس لجنة الإذاعة باتحاد إذاعات الدول العربية، حيث استمرت الاجتماعات من 4 إلى 9 ديسمبر الجاري.

وتم تمثيل مصر بشكل يتناسب مع حجمها كأكبر دولة عربية صاحبة أقدم وأكبر منظومة إعلامية، حيث قدم الوفد المصري عدة أفكار في مجال التدريب والتبادل وتكريم الرواد ورعاية شباب الإعلاميين من خلال المسابقات والمهرجانات التي يرعاها الاتحاد، وكذا أفكار ومشروعات لتعظيم موارد الاتحاد.

كما شارك الوفد في اجتماعات اتحاد الإذاعات الأوروبية والآسيوية والمعهد الآسيوي للتنمية الإذاعية واجتماعات تليفزيونات دول البحر المتوسط "الكوبيام"، وعقد عدة لقاءات مع وفود المحطات والقنوات العربية لتنشيط التبادل والتسويق والإنتاج المشترك، كما شاركت مصر في الاحتفال بيوم صمود القدس واليوم العالمي للإذاعة.

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