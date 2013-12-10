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الخارجية: لا نتدخل فى وضع إجراءات وآليات الاستفتاء بالخارج

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الخارجية: لا نتدخل فى وضع إجراءات وآليات الاستفتاء بالخارج الخارجية: لا نتدخل فى وضع إجراءات وآليات الاستفتاء بالخارج

قال السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة لا تتدخل فى وضع إجراءات الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات بالنسبة للجاليات المصرية بالخارج، مؤكداً على التزام الخارجية بالقانون حتى لا يطعن على نتيجة الاستفتاء.

وأشار عبد العاطى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" المذاع على قناة "اليوم"، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات سترسل للخارجية آلية تصويت المصريين بالخارج ونحن ملتزمون بذلك.

وأضاف "عبد العاطى"، أنه عندما يتم تحديد موعد الاستفتاء على الدستور سيتم تحديد أيام التصويت للمصريين بالخارج، وسنأخذ بكافة الصعوبات التى تواجه المصريين فى الخارج فى عمليات التصويت.

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مصر 365