قوافل طبية لعلاج أهالي قريتي جارة أم الصغير و أبو شروف بسيوة

أعلن وكيل وزارة الصحة بمطروح أن قافلة طبية ستزور قريتي جارة أم الصغير و ابو شروف التابعتين لمدينة سيوة بها مختلف التخصصات تابعة لمديرية الصحة بمطروح وذلك لإجراء الكشف الطبي على أهالي قريتي جارة أم الصغير و ابو شروف واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للحالات المطلوبة من موقع القافلة.

وأضاف أن هذه القافلة تأتى ضمن سياسات وزارة الصحة والسكان للإصلاح الصحي الشامل بكافة القرى والنجوع النائية .

موضحا أنه من المقرر أن تبدأ القافلة عملها بقريتي جارة أم الصغير و ابو شروف التابعتين لمدينة سيوة بواسطة السيارات المتنقلة لمدة يومين أيام الاربعاء والخميس والجمعة والسبت من11 وحتى 14 ديسمبر الحالي .

ومن جانبه أكد اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح انه سيتم توفير كافة التيسيرات والتسهيلات لعمل القافلة ضمانا لنجاح عملها وأداء عملها على أكمل وجه مع ضرورة الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام لضمان اكبر نسبة استفادة منها.