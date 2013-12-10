سيميوني: دوري الأبطال ليس مملا مثل الليجا

مدريد، (إفي): قال المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييجو سيميوني إن دوري الأبطال ليس مملا لأنه أكثر "تنافسية" من الليجا.

يشار إلى أن سيميوني صرح سابقا إنه يعتبر الليجا بطولة مملة بسبب الفوارق في القوة بين برشلونة وريال مدريد الإسبانيين وباقي أندية الليجا.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي عشية مواجهة بورتو البرتغالي بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال "التشامبيونز لطيفة للغاية، بالنسبة لنا تمثل تجربة جديدة أكثر تنافسية من الليجا".

وأضاف سيميوني "توجد فرق كثيرة قادرة على التتويج بدوري الأبطال، بينما الأمر يختلف في الليجا التي أصبحت مؤخرا حكرا على الريال وبرشلونة".

وبخصوص مباراة الغد قال "أنا دائما مؤمن أنه بغض النظر عن الخصم فإن الفرص تكون متساوية قبل كل مباراة، لقاء الغد سيفوز به من يقدم أداء أفضل".

وحذر سيميوني من خطورة مهاجم بورتو، الكولومبي جاكسون مارتينيز الذي اعتبر أنه ينضج بصورة جيدة، معربا في نفس الوقت عن سعادته بمهاجمي فريقه.