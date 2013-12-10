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بالفيديو .. رونالدو يسجل هدفا ' قياسيا ' في دوري أبطال أوروبا

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بالفيديو .. رونالدو يسجل هدفا ' قياسيا ' في دوري أبطال أوروبا بالفيديو .. رونالدو يسجل هدفا ' قياسيا ' في دوري أبطال أوروبا

بات كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد هدافا قياسيا في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بهدفه في شباك كوبنهاجم بالجولة الأخيرة.

وسجل رونالدو هدفه التاسع في دور المجموعات متخطيا رقم ثمانية الذي وصل له زلاتان إبراهيموفيتش وفيليبو إنزاجي وهرنان كريسبو.

وجاء هدف الدون في الدقيقة 48 بعد كرة عرضية من مارسيلو نحو بيبي الذي حولها بالرأس للهداف البرتغالي، أودعها في الشباك مباشرة.

ويعد الهدف هو رقم 800 لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ورغم غياب رونالدو للإصابة عن مواجهة جالاتا سراي السابقة، إلا أنه نجح في إثبات وجوده بهدف في كوبنهاجن.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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