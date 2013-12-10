إدخال 61 شاحنة مواد بناء إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البرى

تم إدخال 61 شاحنة من مواد البناء إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البرى، وذلك طبقًا للمنحة القطرية.

وأعلن مسئول بميناء رفح البرى، عن أن هناك 37 شاحنة أقلت 1695 مترًا مكعبًا من الحصمة (الزلط الصغير) و22 شاحنة أقلت 1305 أطنان من الأسمنت، وشاحنتين أقلتا 117 طنًا من الحديد. مشيرًا إلى أنه سبق خلال الفترة الماضية إدخال 37 شاحنة أقلت 1270 طنًا و3360 برميلا من البيتومين الخاص برصف الطرق، و139 شاحنة أقلت 9097 طنًا من الحديد، و567 شاحنة أقلت 32 ألفًا و292 طنًا من الأسمنت، و8416 شاحنة أقلت 213 ألفًا و875 مترًا مكعبًا من الحصمة (الزلط الصغير)، وشاحنة واحدة أقلت 3 أطنان من سيور الكسارات، وذلك طبقًا للتنسيق بين السلطات المصرية والقطرية على تولى مصر توفير مواد البناء اللازمة لمشروعات إعادة إعمار غزة من أسمنت وحديد وزلط وحجارة وحصمة وغيرها ليتم إدخالها مباشرة إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البرى، وسيتم إدخال باقى الكميات تباعًا.

>