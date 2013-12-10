برشلونة ممتدحا قطر: دستورها يمنح المرأة جميع الحقوق

ريو دي جانيرو، (إفي): قال المسؤول بإدارة نادي برشلونة الإسباني، رامون ثيركو، اليوم من ريو دي جانيرو، إن قطر منحت كل الحقوق للمرأة.

وأكد "لقد صوتوا في قطر على دستور يمنح كل الحقوق للمرأة" معترفا "قطر ليست الديمقراطية التي نفهمها نحن، ولكني أتوقع أن تحقق معاييرها مستقبلا لأنها تسير في هذا الطريق".

من جهة أخرى قال ان عقد الرعاية الذي وقعه النادي الكتالوني في 2010 مع مؤسسة قطر، التابعة لحكومة الدولة الخليجية "هدفه اقتصادي بحت".

وبرر ثيركو ردا على سؤال لـ(إفي)، قرار إدارة النادي برئاسة ساندرو روسيل بتوقيع عقد الرعاية مع مؤسسة قطر أن النادي وقتها "كان يمر بمشاكل مالية".

ويمثل عقد مؤسسة قطر مع برشلونة دخلا للنادي الإسباني بواقع 30 مليون يورو (41 مليون دولار) في الموسم حتى عام 2016 ، ليحل مكان عقد الرعاية السابق مع اليونيسيف في ظهر قميص الفريق الكتالوني، والذي كان النادي يتبرع من خلاله للمؤسسة بدلا من جلبه أموالا عبره.

واستبدل شعار مؤسسة قطر على قميص الفريق الكتالوني هذا الموسم بشعار "قطر للطيران" وهي الشركة التابعة أيضا للحكومة القطرية.