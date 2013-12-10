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“فرسان مصر” تطالب الدولة بالإسراع في حل مشكلة سد النهضة

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“فرسان مصر” تطالب الدولة بالإسراع في حل مشكلة سد النهضة “فرسان مصر” تطالب الدولة بالإسراع في حل مشكلة سد النهضة


> انتقدت وافيه نوفل أمينة لجنة الإعلام والتخطيط، بحزب فرسان طريقة تناول مؤسسة الدوله الرسمية في حل ومعالجة مشروع سد النهضه التي تنوي دولة اثيوبيه الدوله الشقيقه في القرن الافريقي اقامته و ماقام السيد البشير رئيس دول السودان الشقيق به من تصريحات.
> وناشدت نوفل في بيان لرئاسة الجمهورية والمؤسسات السيادية ورئيس الوزراء بضرورة وضع هذا الملف علي مكتب كل مسؤول في هذا الوطن للخروج بحل جذري وغير تقليدي بمشاركة الدول العربيه لما يمثله هذا الملف من أهمية للأمن القومي المصري والعربي.

وفيما يخص الدستور صرحت “نوفل” بأن حزب فرسان مصر قد انتهي من تنفيذ المرحلة الأولي من خطة الحزب في تعريف المو اطنين بالدستور وان منتصف الاسبوع القادم سوف يكون بداية المرحلة الثانية وهي الحشد للتصويت بنعم على الدستور في جميع المحافظات.

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