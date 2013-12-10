مصرع سباك بعد سقوطه من الدور السادس بحي الشرق ببورسعيد

لقي عامل سباك مصرعه فور سقوطه من الدور السادس أثناء قيامة بعمل إصلاحات بشقة في الدور السادس بحي الشرق.

وكان اللواء محمد الشرقاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، قد تلقي إشارة من مستشفي بورسعيد العام بوصول “فرغل نظيم محمد” 37 سنة سباك من المنيا و مقيم ببورسعيد جثة هامدة نتيجة سقوطه من مكان مرتفع.

و تبين من من شهود العيان أن السباك كان يقوم بإصلاحات في أحد شقق الدور السادس بأحد عمارات شارع البازار بحي الشرق و كان يقف علي سقالة خشبية و انزلقت قدمه و سقط علي الأرض و لقي مصرعه فوراً .

وتحرر محضر بالواقعة و باشرت نيابة الشرق التحقيقات ،وأمرت بالتصريح بدفن الجثة و انتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.