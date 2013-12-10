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مباشر - ليلة الأبطال.. بايرن يبدأ الحفل والثلوج توقف مباراة يوفنتوس وجالاتاسراي

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مباشر - ليلة الأبطال.. بايرن يبدأ الحفل والثلوج توقف مباراة يوفنتوس وجالاتاسراي مباشر - ليلة الأبطال.. بايرن يبدأ الحفل والثلوج توقف مباراة يوفنتوس وجالاتاسراي

تابعوا مع FilGoal.com مباريات ليلة الثلاثاء يتقدمها يوفنتوس وجالاتاسراي في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ وضع فريقه في المقدمة أمام مانشستر سيتي مع الدقيقة 5.

ثم سجل ماريو جوتزه الهدف الثاني لبايرن ميونيخ، قبل أن يقلص ديفيد سيلفا النتيجة إلى 2-1.

في مباراة جالاتاسراي ويوفنتوس، وتوقف اللقاء بسبب هطول الثلوج بشكل كبير للغاية.

تعرفوا على التشكيلات والتبديلات والنتائج لحظة بلحظة بالضغط على هذا الرابط..

بايرن ميونيخ 2 - 1 مانشستر سيتي

كوبنهاجن 0 - 1 ريال مدريد

سوسيداد - باير ليفركوزن

بنفيكا 0 - 1 سان جيرمان

جالاتاسراي - يوفنتوس

فكتوريا بلزن - سسكا موسكو

مانشستر يونايتد - شاختار

أوليمبياكوس 1 - 1 أندرلخت

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فيديو اليوم السابع

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