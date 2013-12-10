قذاف الدم لـ ONA: كنت أثق فى برائتي.. وحبي لمصر بلا حدود

خرج منذ لحظات احمد قذاف الدم من مديرية امن القاهرة، بعد انهاء كافة الاجراءات القانوينة للإخلاء سبيله، وذلك بعد ان اصدرت المحكمة أمس حكهمها ببراءته فى قضية مقاومة السطات وقت القبض عليه من شقته بالزمالك.

وأكد في تصريحات خاصة لـ ONA عشقه لام الدنيا مصر، مُشيرًا إلى انه كان يثق فى براءته، خاصة وان الإخوان حاولوا ايداعه فى السجن وتسليمه الى ليبيا مجاملة لاشخاص بعينهم، الا ان القضاء المصرى أظهر براءته من تلك التهمة الموجهة اليه.

وأشار قذاف الدم، إلى أنه كان يعتقد ان ميشليات من ليبيا كانت تحاول تصفيته، ولذلك تبادل معهم اطلاق النيران، لكنه علم بعد ذلك ان قوات من الشرطة المصرية هى التى وصلت لتلقى القبض عليه، فقام بتسليم نفسه بدون أي مقاومه.