أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

قذاف الدم لـ ONA: كنت أثق فى برائتي.. وحبي لمصر بلا حدود

Google+ Print
قذاف الدم لـ ONA: كنت أثق فى برائتي.. وحبي لمصر بلا حدود قذاف الدم لـ ONA: كنت أثق فى برائتي.. وحبي لمصر بلا حدود

خرج منذ لحظات احمد قذاف الدم من مديرية امن القاهرة، بعد انهاء كافة الاجراءات القانوينة للإخلاء سبيله، وذلك بعد ان اصدرت المحكمة أمس حكهمها ببراءته فى قضية مقاومة السطات وقت القبض عليه من شقته بالزمالك.

وأكد في تصريحات خاصة لـ ONA عشقه لام الدنيا ، مُشيرًا إلى انه كان يثق فى براءته، خاصة وان الإخوان حاولوا ايداعه فى السجن وتسليمه الى ليبيا مجاملة لاشخاص بعينهم، الا ان القضاء المصرى أظهر براءته من تلك التهمة الموجهة اليه.

وأشار قذاف الدم، إلى أنه كان يعتقد ان ميشليات من ليبيا كانت تحاول تصفيته، ولذلك تبادل معهم اطلاق النيران، لكنه علم بعد ذلك ان قوات من الشرطة المصرية هى التى وصلت لتلقى القبض عليه، فقام بتسليم نفسه بدون أي مقاومه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط