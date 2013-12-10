بالصور..عرض لمسرحية "ساعة واحدة" فى المهرجان المسرحى بجامعة كفر الشيخ

عرضت كلية العلوم جامعة كفر الشيخ مسرحية "ساعة واحدة" ضمن المهرجان المسرحى الذى تقيمه الجامعة، تحت رعاية الدكتور ماجد القمرى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو والى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإدارة رعاية الطلاب بالجامعة، والدكتور أحمد خضير، وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، وملكة محمد السيد، مدير رعاية الشباب بالكلية، ومشرفا اللجنة الفنية ماجدة حسنى ومحمد سالم.

والمسرحية تأليف صبرى عبد الرحمن، وإعداد مسرحى أحمد الرفاعى، وأشعار وإعداد موسيقى مصطفى جابر الوكيل، غناء وألحان محمد وحيد، وديكور وإخراج أحمد كساب، ومخرج مساعد عبد الله الشاذلى، ومخرج منفذ عمرو الشناوى وكريم الريفى.

ويتكون الفريق المسرحى من لمياء سمير وعمرو الشناوى وشيماء مصطفى وكريم الريفى وأحمد الحويف وعبد الله الشاذلى وهاجر حامد ومحمد صفوت ومحمود إبراهيم وفتحى الطويل ومصطفى الشرامى ونانسى أحمد ورغدة زهران.

وإدرة المسرح لمحمد إبراهيم بيومى وأسماء بدوى وسمر الشامى ومحمد حلمى وبسمة السماحى وكريستين وضباء البشبيشى وأحمد بدوى.