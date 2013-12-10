أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..عرض لمسرحية "ساعة واحدة" فى المهرجان المسرحى بجامعة كفر الشيخ

Google+ Print

عرضت كلية العلوم جامعة كفر الشيخ مسرحية "ساعة واحدة" ضمن المهرجان المسرحى الذى تقيمه الجامعة، تحت رعاية الدكتور ماجد القمرى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو والى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإدارة رعاية الطلاب بالجامعة، والدكتور أحمد خضير، وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، وملكة محمد السيد، مدير رعاية الشباب بالكلية، ومشرفا اللجنة الفنية ماجدة حسنى ومحمد سالم.

والمسرحية تأليف صبرى عبد الرحمن، وإعداد مسرحى أحمد الرفاعى، وأشعار وإعداد موسيقى مصطفى جابر الوكيل، غناء وألحان محمد وحيد، وديكور وإخراج أحمد كساب، ومخرج مساعد عبد الله الشاذلى، ومخرج منفذ عمرو الشناوى وكريم الريفى.

ويتكون الفريق المسرحى من لمياء سمير وعمرو الشناوى وشيماء مصطفى وكريم الريفى وأحمد الحويف وعبد الله الشاذلى وهاجر حامد ومحمد صفوت ومحمود إبراهيم وفتحى الطويل ومصطفى الشرامى ونانسى أحمد ورغدة زهران.

وإدرة المسرح لمحمد إبراهيم بيومى وأسماء بدوى وسمر الشامى ومحمد حلمى وبسمة السماحى وكريستين وضباء البشبيشى وأحمد بدوى.

1%20(1).jpg

G52a776ac140d7.jpg

G52a776ad071d7.jpg

G52a776adf1c5b.jpg

G52a776aeb14f6.jpg

G52a776af6c327.jpg

G52a776b047559.jpg

G52a776b0e7fb1.jpg

G52a776b1e4cfb.jpg

G52a776b2b3806.jpg

G52a776b38ee0e.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365