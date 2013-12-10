بالصور.. مريم أمين تستعد لـ “انتهاك الخصوصية” على راديو 90.90

تستعد الاعلامية مريم أمين لتقديم حلقة خاصة مساء غد الاربعاء على اذاعة الراديو 90.90 من خلال برنامجها “وهو كذلك” في تمام السادسة مساء.

ويتناول موضوع الحلقة “انتهاك الخصوصية الشخصية” مع زيادة التقدم التكنولوجي واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي تتيح لأي فرد بالدخول على الحساب الشخصي للآخرين ومحادثتهم دون استئذان أحيانا ومشاهدة صورهم .. وغيرها من الاساليب التي تحدد ايضا أماكن تواجدنا عن طريق خاصية GPRS .

> ورغم الفترة القليلة التي لم تتجاوز الشهرين على انطلاق برنامج “وهو كذلك” الذي تقدمه مريم أمين على “الراديو 90.90 ” والذي يعد أولى تجاربها في الاذاعة الا أن حلقات البرنامج حققت صدا طيبا لدي مستمعي الراديو خاصة أنه يتناول القضايا الحياتية المعاصرة بالاضافة الى العلاقات الانسانية المؤثرة في مجتمعنا.

> البرنامج تقديم و اعداد مريم أمين ويتم اذاعته على الهواء مباشرة كل اربعاء و خميس من كل اسبوع من الساعة السادسة مساء و حتي الثامنة وتقوم مريم باختيار اغاني الحلقة بنفسها كي تحدث حالة من التناغم والاندماج بين موضوع الحلقة والمستمعين وذلك بمساعدة م.الصوت راني مطاوع وكريم سعيدوأحمد عثمان.

> المعروف أن مريم بدأت كمذيعة في النيل للمنوعات ثم انتقلت إلي الفضائية المصرية وتلفزيوني دبي كما قدمت العديد من البرامج الشهيرة منها السياسية مثل “اهلا وسهلا” الذي كانت تقدمه بالتبادل كل اسبوع مع ريهام السحلي بالضافة الي برامج “تراتاتا” ،”سوالفنا حلوة” على تلفزيون دبي ومؤخرا “لعب النجوم” على قناة الحياة ،كما كان لها بصمة مميزة في برامج المسابقات مثل “ستديو الفن” و”باص ستوب” على LBC مع طوني بارود.

> على جانب أخر يتولي ادارة محطة الراديو 90.90 الاعلامي طارق ابو السعود وطارق اسماعيل العضو المنتدب لشركة d.media الشركة المالكة للراديو وشريف الشناوى رئيس مجلس إدارة شركة ليو ميديا الوكيل الاعلاني الحصرى لإذاعة 9090.

> كما يشارك في تقديم برامج الراديو 90.90 عدد من النجوم و الكتاب منهم د.لميس جابر ،الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي ،د.نائله عمارة وخيري رمضان والكاتب الصحفي محمد علي خير.