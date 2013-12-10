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القبض على ممثلة شابة داخل شقة مشبوهة بالزمالك مع 7 رجال عرب

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القبض على ممثلة شابة داخل شقة مشبوهة بالزمالك مع 7 رجال عرب القبض على ممثلة شابة داخل شقة مشبوهة بالزمالك مع 7 رجال عرب


> تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأداب، من القبض على فنانة شابة، وبصحبتها سيدتين، أثناء ممارستهما المتعة المحرمة داخل إحدى الشقق المستأجرة فى منطقة الزمالك، حيث قام العديد من سكان المنطقة بتحرير محاضر تفيد بانبعاث أصوات وألفاظ مخلة بالأداب العامة فى أحد الشقق السكنية وخاصة فى المساء.
> على الفور قامت الإدارة العامة لمكافحة الأداب، بإجراء التحريات اللازمة، ليكتشف رجال الشرطة أن فنانة شابة “مغمورة” تقوم باستقطاب النسوة، لتقديمهن الى بعض الرجال الذين ينتمون الى جنسيات عربية، فى مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.
> على الفور، انطلق رجال الشرطة الى الشقة المشبوهة، ليتم القبض على الممثلة الشابة، التى اعترفت بإدارتها الشقة، كما تم ضبط سيدتين أخريتين متلبستين بممارسة البغاء، بالإضافة الى 7 رجال كانوا متواجدين بالشقة.
> وفى  ذات السياق، قامت الشرطة بتحرير محضر، وتحريز بعض الاشياء التى عثروا عليها داخل الشقة، والتى كان من بينها أقراص مخدرة، ومستلزمات خاصة بالبغاء، و4 هواتف محمولة، و3 ألاف جنية من متحصلات الاتجار بأجساد النساء.

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