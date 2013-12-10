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محافظ سوهاج يناقش ما تم إنجازه في كوبري طما العلوي على النيل

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محافظ سوهاج يناقش ما تم إنجازه في كوبري طما العلوي على النيل محافظ سوهاج يناقش ما تم إنجازه في كوبري طما العلوي على النيل

كتب : خالد الغويط الثلاثاء 10-12-2013 18:45

عقد اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، اجتماعًا مع ممثلي الجهات المسؤولة عن تنفيذ كوبري طما، لمناقشة ما تم إنجازه وأهم المشكلات التي تعوق تنفيذ المشروع والعمل على إزالة تلك المعوقات.

وحضر الاجتماع المهندس علاء ياسين، سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد عبدالحي، وكيل مرور سوهاج، مندوبًا عن مديرية الأمن، والمهندس كمال شلبي، رئيس مدينة طما، والمهندس محمد علاء الدين، مدير مديرية المساحة بسوهاج، والمهندس محمد جودة عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ الكباري بهيئة الطرق والكباري، والمهندس محمود أحمد حلمي، رئيس قطاع الكباري بشركة النيل المنفّذة للمشروع، والمهندس فوزي فهمي برسوم، استشاري المشروع، وعدد من المهندسين المختصين.

وصرّح المهندس محمود أحمد حلمي أن كوبري طما يهدف إلى ربط طريق "أسيوط- سوهاج" شرق النيل بالطريق الصحراوي الغربي، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز 70% من كوبري النيل و25% من إجمالي المشروع.

وعرض ممثل الشركة المنفّذة أهم المشكلات التي تعوق التنفيذ والتي تتمثل في اعتراض بعض الأهالي غرب السكة الحديد ورفضهم تسليم الأراضي بحجة عدم الحصول على التعويضات المستحقة، بالإضافة لمشكلة الرفع المساحي لمسافة 7 كيلو غرب السكة الحديد.

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