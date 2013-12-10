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بالصور| انتهاء مظاهرات طلاب "الإخوان" بالزقازيق

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بالصور| انتهاء مظاهرات طلاب "الإخوان" بالزقازيق بالصور| انتهاء مظاهرات طلاب "الإخوان" بالزقازيق

كتب : نظيمة البحراوى الثلاثاء 10-12-2013 19:14

أنهى طلاب جامعة الزقازيق، المنتمين لتنظيم الإخوان، مسيرتهم التي نظموها ظهر اليوم داخل الجامعة وخارج أسوارها، احتجاجا على أحداث جامعة الأزهر بالقاهرة، والمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم مرة أخرى.

كان المئات من طلاب الإخوان، نظموا مسيرة انطلقت من أمام كلية الهندسة، وجابت عدد من الكليات، وصولا لمبنى رئاسة الجامعة، رافعين شارات "رابعة" وصورا للرئيس المعزول، ورددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة، كما رددوا هتافات مناهضة لمعارضيهم من الطلاب والموظفين بالجامعة منها "العبيد أهم" وذلك عندما لوحوا بإشارات النصر أثناء مرور المسيرة.

كما ردد بعض الطلاب المعارضين لهم هتافات مؤيدة للفريق عبد الفتاح وزير الدفاع، وذلك عند مغادرة المسيرة ساحة كلية الآداب، حيث استكمل طلاب الإخوان مسيرتهم.

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