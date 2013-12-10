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مصدر عسكري: الجيش يقبض على 152 إرهابيا أجنبيا منذ يوليو الماضي في سيناء

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مصدر عسكري: الجيش يقبض على 152 إرهابيا أجنبيا منذ يوليو الماضي في سيناء مصدر عسكري: الجيش يقبض على 152 إرهابيا أجنبيا منذ يوليو الماضي في سيناء

كتب : احمد عبدالعظيم الثلاثاء 10-12-2013 19:29

أكد مصدر عسكري أن قوات الجيش في سيناء تمكنت، في الفترة من 5 يوليو وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، من إلقاء القبض على "152" من العناصر الإرهابية من جنسيات مختلفة "فلسطينى، إريترى، أمريكى، بريطانى، نرويجى، رومانى، ألمانى"، من إجمالى 592 عنصرا إرهابيا تم إلقاء القبض عليهم، وهو ما يؤكد وجود عناصر أجنبية اتخذت من سيناء مسرحا لعملياتها الجهادية الإجرامية خلال الفترة الماضية.

وأشار المصدر إلى أن إجمالى عدد القتلى من العناصر الإرهابية والإجرامية خلال تلك الفترة "164" فردا، منهم "105" مصريين و"59" فلسطينيا، وإجمالى المصابين من العناصر التكفيرية والإجرامية "173" فردا منهم "119" مصريا و"54" من جنسيات أخرى.

وأكد المصدر أن هناك نجاح كبير فى محاصرة العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، التى تتولى قيادة العمليات الإجرامية ضد قوات الأمن فى سيناء، وكشف المصدر عن تغير نوعى فى العمليات الأمنية بسيناء للقضاء على الإرهاب تعتمد على اتخاذ خطوات استباقية وزيادة عدد الأكمنة الثابتة والمتحركة، والتحرك فى مجموعات صغيرة مفاجئة، ما أدى إلى تساقط قادة الجماعات التكفيرية تباعا.

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