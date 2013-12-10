طبيب جلدية: الصلع الوراثى عند النساء يبدأ مع بداية العشرينيات

تسأل قارئة: أنا فتاة تعانى من خفة الشعر فى مقدمة الرأس، فهل هذا يعنى أننى أعانى من الإصابة ببدايات الصلع، مع العلم أن نسبة الوراثة ضعيفة، فما السبب فى ذلك وما العلاج؟

يجيب الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق قائلا: إن الصلع واحد من الصفات الوراثية التى تنتقل للأبناء من والديهم، وتختلف أشكاله حسب المصاب، ولكنها تظهر على الذكور بنسبة 50% عن غيرهم من الإناث فهم لا يصابون بنفس الدرجة التى تصيب الذكور.

وأشار إلى أنها تظهر عليهن فى صورة شعر خفيف قليل الكثافة ويبدأ ظهور المشكلة مع بداية العشرينيات، وتزداد تدريجيا ولكن لا يظهر صلع كامل على السيدات وهو لا يعالج بالأدوية لأن الصفات الوراثية لا تعالج بالأدوية.

وأوضح هانى أنه فى حالة إصابة المريضة بمرض الثعلبة فهو من الأمراض التى تعالج وتختفى تماماً، وذلك من خلال التشخيص الجيد وكتابة العلاج المناسب الذى يعتمد أولا على البحث على الأسباب جميعاً والتعامل معها ثم يأتى بعد ذلك علاج المرض نفسه، من خلال استخدام الفيتامينات المناسبة والعلاجات الموضعية التى تعتمد على التركيبات الطبيعية، كما أنه فى بعض الحالات يضطر الطبيب لحقن الجلد بمركبات من مشتقات الكورتيزون لعلاج المرض.

إلا أنه بصفة عامة فإن الشفاء من المرض تكون نسبته مرتفعة كما أنه لوحظ وخاصة عند الأطفال أن المرض فى بعض الأحيان يختفى من تلقاء نفسه وبدون علاج بعد اختفاء الأسباب التى أدت إلى ظهور المرض.