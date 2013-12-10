وثيقة : المرشد تلقى تهنئة الغرياني قبل فوز مرسي بـ5 أيام

تداول نشطاء على الفيس بوك منذ قليل وثيقة تؤكد أن المحظورة كانت تعلم بفوز مرسي قبل إعلان النتيجة بعدة أيام.

حيث جاءت تلك الوثيقة برسالة تهنئة بعث بها القاضى حسام الغريانى لمرشد المحظورة " بديع " يهنئه بفوز محمد مرسي فى انتخابات الرئاسة قبل اعلان النتيجه بـ 5 أيام ، ومن أهم ما جاء فيها على لسان الغريانى: " بهذه المناسبة يسرنى أن أهنئ فضيلتكم وأكون أول من يزف إليكم الخبر السار والسعيد بقرب إعلان اسم أخونا الكريم الدكتور محمد مرسى رئيسا للجمهورية" ، واستطرد قائلًا: " كما أرجو وآمل من الله وسماحتكم أن أكون قد وفيت وأوفيت بما قطعته على نفسي من وعود".

شبكةعيونالإخبارية

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