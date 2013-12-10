بالصور| مريم أمين تستعد لـ"انتهاك الخصوصية" على راديو 90.90

كتب : خالد جمال الثلاثاء 10-12-2013 19:51

تستعد الإعلامية مريم أمين، لتقديم حلقة خاصة مساء غد الأربعاء، على إذاعة راديو 90.90، من خلال برنامجها "وهو كذلك" في تمام السادسة مساء.

ويتناول موضوع الحلقة موضوع انتهاك الخصوصية الشخصية مع زيادة التقدم التكنولوجي واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ما يتيح لأي فرد الدخول على الحساب الشخصي للآخرين ومحادثتهم دون استئذان أحيانا بل ومشاهدة صورهم، وغيرها من الأساليب التي تحدد أيضا أماكن تواجدنا عن طريق خاصية GPRS.

البرنامج تقديم وإعداد مريم أمين، ويتم إذاعته على الهواء مباشرة كل أربعاء وخميس من الساعة السادسة مساء وحتى الثامنة، فيما تقوم مريم باختيار أغاني الحلقة بما يتماشى وموضوع الحلقة.