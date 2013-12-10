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فيتل يرفض نظام النقاط الجديد لفورمولا1

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فيتل يرفض نظام النقاط الجديد لفورمولا1 فيتل يرفض نظام النقاط الجديد لفورمولا1

برلين، (إفي): أعرب السائق الألماني سباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات متتالية ببطولة سباقات سيارات الفئة الأولى (فورمولا1)، اليوم عن رفضه لقرار مضاعفة النقاط خلال سباق الجائزة الكبرى الأخير لبطولة العالم في العام المقبل.

وأعرب فيتل عن أسفه لهذا القرار خلال مقابلة تنشرها اليوم صحيفة (سبورت بيلد) الألمانية "ليس له معنى ويعاقب هؤلاء الذين عملوا بجد طوال الموسم. أنا أؤيد التقاليد القديمة للفورمولا1 ولا أفهم هذه اللوائح الجديدة".

كان الاتحاد الدولي للسيارات قد أعلن الاثنين أن السباق الأخير في بطولة العالم للفورمولا1 2014 ، جائزة أبو ظبي الكبرى، سيمنح ضعف عدد النقاط لمد المنافسة على لقبي الفورمولا1 -السائقين والصانعين- حتى الأنفاس الأخيرة.

وطبقا لهذه اللائحة الجديدة، سيفوز بطل السباق بـ50 نقطة، وصاحب المركز الثاني بـ36 نقطة، وصاحب الترتيب الثالث بـ30 نقطة.

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