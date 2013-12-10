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بالصور| نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى الفيوم الجامعي

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بالصور| نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى الفيوم الجامعي بالصور| نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى الفيوم الجامعي

كتب : ميشيل عبدالله الثلاثاء 10-12-2013 18:49

قال الدكتور عبدالحميد عبدالتواب، رئيس جامعة الفيوم، إن المستشفى الجامعي بالفيوم شهدت اليوم، نجاح أول عملية قلب مفتوح، مشيرا إلى أنها عملية خاصة بتغيير شرايين.

ومن جهته أشار الدكتور خالد الخشاب، عميد كلية الطب والمشرف على أقسام الباطنة والقلب بالجامعة، إلى أن العملية أجريت بنجاح لمريض يدعى محمد زكي محمود، "52 عاما" من قرية منشأة ظافر بمركز إطسا بالفيوم، حيث أجرى العملية طاقم من أعضاء هيئة تدريس الكلية والمستشفى، يتكون من الدكتور أحمد خلاف، والدكتور شريف نصر، والدكتور أحمد العشيري، والنواب محمد فرحات، ومحمود الزيات، بالإضافة إلى طاقم التخدير والتمريض.

وأكد مدير عام المستشفى الجامعي بالفيوم، الدكتور محمد صفاء عرفة، أن المريض يرقد حاليا بحالة جيدة تحت الملاحظة بالعناية المركزة بالمستشفى، وتتم متابعته من الفريق الطبي للاطمئنان على مراحل علاجه.

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