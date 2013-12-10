إسرائيل تُقر قانونًا يقضي باحتجاز اللاجئين الأفارقة لمدة عام دون محاكمة

أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، قانونًا جديدًا يقضي باحتجاز اللاجئين القادمين لإسرائيل بشكل غير مشروع لمدة عام كامل، بدون محاكمة، بدلًا من ثلاثة أعوام، كما كان يقر القانون السابق الذي ألغته محكمة إسرائيلية في سبتمبر الماضي.

وأقامت إسرائيل سياجًا حدوديًّا جديدًا حدّ كثيرًا من تدفق المهاجرين الأفارقة من مصر، لكن القانون الجديد قد يكون له تأثير أيضًا على بعض المهاجرين من بين زهاء 50 ألف شخص أغلبهم من السودان وإريتريا موجودين بالفعل في إسرائيل.

وتوقع معارضو القانون الجديد الطعن عليه أيضًا أمام المحكمة العليا، وبموجب القانون سيكون احتجاز اللاجئين مفتوحًا إلى حين البت في طلبات اللجوء أو تنفيذ أوامر الترحيل أو العودة الطوعية إلى البلدان التي قدموا منها، بحد أقصى سنة.

وقال النواب الذين أيدوا القانون الجديد إنهم يدافعون عن «الشخصية اليهودية لإسرائيل». بينما وصفه معارضوه بأنه غير ديمقراطي.