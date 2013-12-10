أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

إسرائيل تُقر قانونًا يقضي باحتجاز اللاجئين الأفارقة لمدة عام دون محاكمة

Google+ Print
إسرائيل تُقر قانونًا يقضي باحتجاز اللاجئين الأفارقة لمدة عام دون محاكمة إسرائيل تُقر قانونًا يقضي باحتجاز اللاجئين الأفارقة لمدة عام دون محاكمة

أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، قانونًا جديدًا يقضي باحتجاز اللاجئين القادمين لإسرائيل بشكل غير مشروع لمدة عام كامل، بدون محاكمة، بدلًا من ثلاثة أعوام، كما كان يقر القانون السابق الذي ألغته محكمة إسرائيلية في سبتمبر الماضي.

وأقامت إسرائيل سياجًا حدوديًّا جديدًا حدّ كثيرًا من تدفق المهاجرين الأفارقة من ، لكن القانون الجديد قد يكون له تأثير أيضًا على بعض المهاجرين من بين زهاء 50 ألف شخص أغلبهم من السودان وإريتريا موجودين بالفعل في إسرائيل.

وتوقع معارضو القانون الجديد الطعن عليه أيضًا أمام المحكمة العليا، وبموجب القانون سيكون احتجاز اللاجئين مفتوحًا إلى حين البت في طلبات اللجوء أو تنفيذ أوامر الترحيل أو العودة الطوعية إلى البلدان التي قدموا منها، بحد أقصى سنة.

وقال النواب الذين أيدوا القانون الجديد إنهم يدافعون عن «الشخصية اليهودية لإسرائيل». بينما وصفه معارضوه بأنه غير ديمقراطي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط