بالصور.. «أوباما» و«كاميرون» يغازلان رئيسة حكومة الدانمارك في تأبين «مانديلا»

التقطت عدسات المصورين صورًا لافتة لعدد من رؤساء وزعماء دول العالم على هامش مراسم تأبين الزعيم الجنوب الأفريقي نيلسون مانديلا، الثلاثاء، في استاد «سويتو» بالعاصمة جوهانسبرج، الذي امتلأ ثلثاه تحت أمطار غزيرة ولكن في أجواء احتفالية، بحضور عشرات الآلاف من مواطني جنوب أفريقيا.

وفي إحدي الصور، ظهر الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، وهما يلتقطان صورة مشتركة مع رئيسة وزراء الدنمارك، هله تورنينج شميت، بهاتفها خلال المراسم، وعلى نحو قريب منهم ظهرت زوجة الرئيس الأمريكي ميشيل أوباما، غير مهتمة بما يفعله زوجها.

وفي صورة أخرى ظهر «أوباما» مع رئيسة وزراء الدانمارك وهما يتبادلان الضحك، بينما نظرت إليهما ميشيل أوباما متبرمة من الحديث الجانبي بينهما.

كما أظهرت صورة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند (إلى اليمين)، والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وهما متجهمان خلال المراسم، وكل منهما ينظر في وجهة مختلفة عن الآخر، بما يُشير إلى طبيعة العلاقات بينهما بعدما أطاح «هولاند» بـ«ساركوزي» من الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ولقيت مصافحة الرئيس الكوبي راؤول كاستروا لنظيره باراك أوباما خلال مراسم تأبين «مانديلا»، اهتماما كبيرا، باعتباره أول لقاء مباشر بين أكبر مسؤولي كوبا وأمريكا منذ عقود، بسبب توتر العلاقات بين البلدين واتهامات كوبا للولايات المتحدة بمحاولة الإطاحة أكثر من مرة بزعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو.