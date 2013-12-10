بالصور .. وزير الثقافة في افتتاح " روبابيكيا "

هند الشيال

افتتحت أمس الفنانة التشكيلية ريهام السنباطي ، معرض التصوير الفوتوغرافي " روبابيكيا " ، ضمن حملة " الفن الحياة " بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة و إئتلاف فنانى الثورة و مؤسسة ساويرس الثقافية و المركز القومى لثقافة الطفل

افتتح المعرض بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب على أن يستمرفي الفترة من 8إلى 14 ديسمبر الجاري .

حضر الافتتاح الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة ولفيف من الفنانين والمثقفين .

ومن جانبها قالت ريهام السنباطي الفنانة التشكيلية ، إن فكرة المعرض تعود إلى وجود الروبابيكيا فى حياتنا والتي نسعى إلى التخلص منها من خلال وضعها فى أماكن للتخزين ونغلق عليها أو من خلال بيعها لبائع الروبابيكيا الذى يجوب الشوارع والميادين والحارات بعربته الخشبية الـ "كارو" مناديا نداؤه المميز "روبابيكيا.. أى حاجة قديمة للبيع .. بيكيا"

وأشارت السنباطي ، الى إن كلمة "روبابيكيا" ،هى كلمة إيطالية معناها الأشياء القديمة، وخرجت الكلمة من المزادات الإيطالية، وعرفت طريقها إلى مصر ، واشتهرت لدينا الكلمة وأصبحت مهنة التجارة فى كل ما هو مستعمل وقديم .

وأضافت ريهام ، لكنى وجدت فى الروبابيكيا التى وجدتها "فوق سطوح بيتنا" تكوينات فنية رائعة وأشياء كنت أراها منذ الصغر ، ولكنها أصبحت الآن قديمة ومتهالكة ومليئة بالأتربة أردت أن أحتفظ بها من خلال تصويرى الفوتوغرافى لها .

و أردفت السنباطي ، أرى أن الروبابيكيا من الممكن أن تصبح عمل فنى فى غاية الجمال ومن الممكن أن يستفيد منها المصورين الفوتوغرافيين فى إنتاج صور فوتوغرافية مميزة .

شبكةعيونالإخبارية

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