تكريم الفائزين في مؤتمر رابطة مخترعي مصر بجامعة بني سويف

بني سويف : سيد عبد الغني

يعقد ( الخميس) المؤتمر الافتتاحي الأول لرابطة مخترعي مصر ويشارك فيه المبدعين بأفكارهم ومشروعاتهم والتي يتم تقييمها من قبل أساتذة كلية العلوم وتكريم الفائزين بالمراكز الأولي .

يقام المؤتمر بجامعة بني سويف برعاية المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف ورمضان عبد الحميد وكيل وزارة التعليم ومؤسسة صناع الحياة وكلية العلوم جامعة بني سويف .

ويحضر المؤتمر أعضاء رابطة مخترعي مصر ورئيس ونائب جامعة بني سويف وقسم البحث العلمي بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وبعض المخترعين الحاصلين علي مراكز عالمية ومحلية .

وأكد محمد محمود زايد مدير إدارة التطوير التكنولوجي ببني سويف أن المؤتمر سيكرم المخترعين والمبدعين من المدارس الثانوية ببني سويف وهم :

علاء ميهوب عبد العظيم - ميار مجدي محمود - إسراء محمد محمود ( علاج فيرس c بالكلور) ومحمد حسين علي ، تسنيم سيد الجمل- احمد عاطف بهيج ( تحديث للخلية الشمسية ) وإسراء جمعة – منه مجدي محمود، ندي طلعت ( علاج سرطان الدم بالفضة الغروية) وفادي اشرف مختار( تحويل النفايات لطاقة ، آية حسن علي ( علاج الفشل الكلوي) ، احمد ناصر سيد ،مصطفي مختار محمد، ياسمين حسن ، هايدى احمد ، عمر خالد رمضان ، ندي نصر (تطوير في نمو النبات من عناصر البيئة).

شبكةعيونالإخبارية

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