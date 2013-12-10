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تكريم الفائزين في مؤتمر رابطة مخترعي مصر بجامعة بني سويف

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تكريم الفائزين في مؤتمر رابطة مخترعي مصر بجامعة بني سويف تكريم الفائزين في مؤتمر رابطة مخترعي مصر بجامعة بني سويف

بني سويف : سيد عبد الغني
يعقد ( الخميس) المؤتمر الافتتاحي الأول لرابطة مخترعي ويشارك فيه المبدعين بأفكارهم ومشروعاتهم والتي يتم تقييمها من قبل أساتذة كلية العلوم وتكريم الفائزين بالمراكز الأولي .
يقام المؤتمر بجامعة بني سويف برعاية المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف ورمضان عبد الحميد وكيل وزارة التعليم  ومؤسسة صناع الحياة وكلية العلوم جامعة بني سويف .
ويحضر المؤتمر أعضاء رابطة مخترعي مصر ورئيس ونائب  جامعة بني سويف وقسم البحث العلمي بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وبعض المخترعين الحاصلين علي مراكز عالمية ومحلية .
وأكد محمد محمود زايد مدير إدارة التطوير التكنولوجي ببني سويف أن المؤتمر سيكرم المخترعين والمبدعين من المدارس الثانوية ببني سويف وهم :
علاء ميهوب عبد العظيم - ميار مجدي محمود - إسراء محمد محمود ( علاج فيرس c بالكلور) ومحمد حسين علي ، تسنيم سيد الجمل- احمد عاطف بهيج ( تحديث للخلية الشمسية ) وإسراء جمعة – منه مجدي محمود، ندي طلعت ( علاج سرطان الدم بالفضة الغروية) وفادي اشرف مختار( تحويل النفايات لطاقة ، آية حسن علي ( علاج الفشل الكلوي) ، احمد ناصر سيد ،مصطفي مختار محمد، ياسمين حسن ، هايدى احمد ، عمر خالد رمضان ، ندي نصر (تطوير في نمو النبات من عناصر البيئة).

 

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