هل يعود تامر حسني إلى "مزيكا"

احتفل المنتج مصطفى جابر، شقيق المنتج محسن جابر، رئيس شركة "مزيكا للإنتاج الموسيقي"، بزفاف نجله أحمد من الآنسة آية محمد الحصري، في فندق الـ"فور سيزونز جرين بلازت"، بحضور عدد كبير من الفنانين، خصوصاً المتعاقدين حالياً مع شركة "مزيكا"، وعلى رأسهم الفنانة التونسية لطيفة، التي بدت متألقة، فيما حرص محسن جابر على استقبالها بشكل مميّز.

كما حضر الفنانون لؤي وسامو زين اللذان حرصا على الغناء للعروسين.

مفاجأة الزفاف تجلت بحضور الفنان تامر حسني، الذي على الرغم من انتهاء تعاقده مع محسن جابر، منذ فترة، وعودته إلى نصر محروس، ثم تركه إلى شركة "فري ميوزيك"، لبّى دعوة محسن جابر، نظراً إلى الصداقة القوية التي تربطهما. وكان جابر في استقبال تامر الذي قدم إليه التحية للموجودين من خلال الغناء للعروسين.

حضور تامر حسني حفل الزفاف فتح الباب أمام الكثير من التكهنات بشأن إمكانية عودة تامر حسني إلى شركة "مزيكا" مرة أخرى، في الوقت غير مستبعدٍ أن يقوم بالتعاقد مع أيّ شركة أخرى، خلال الفترة المقبلة.

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