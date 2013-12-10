محمود عبد العزيز ونجله ينتظران مصيرهما في القضاء!

بعد أن أوشك ناصر عبد الرحمن من الانتهاء من كتابة مسلسله "جبل الحلال"، وقبيل البدء بتصوير مشاهده، لجأ السينارست محي الدين مرعي إلى القضاء المصريّ لإثبات ملكيته عنوان "الجبل الحلال"، بعد فشله بإقناع ناصر عبد الرحمن بتغيير عنوان المسلسل.

وكان مرعي قد تواصل مع فريق العمل لضمان ملكيته الفكرية للعنوان، بعد أن أبرز توثيقه للعنوان في الشهر العقاري قبل عام ونصف العام، فيما لم يرضَ بإسقاط عبد الرحمن الألف واللام فقط من العنوان، في محاولة منه للالتفاف على القانون.

وقد قام "سيدتي نت" بالاتصال بالفنان محمود عبد العزيز، كونه والد محمد، صاحب شركة الإنتاج التي تتولى أعمال الفيلم، إلا أنّه رفض التعليق على الموضوع، موضحاً أنّ الأمر يخصّ المؤلف، وأن ليس لديه ما يقوله بهذا الشأن.

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