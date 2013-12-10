أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

محمود عبد العزيز ونجله ينتظران مصيرهما في القضاء!

Google+ Print
محمود عبد العزيز ونجله ينتظران مصيرهما في القضاء! محمود عبد العزيز ونجله ينتظران مصيرهما في القضاء!

بعد أن أوشك ناصر عبد الرحمن من الانتهاء من كتابة مسلسله "جبل الحلال"، وقبيل البدء بتصوير مشاهده، لجأ السينارست محي الدين مرعي إلى القضاء المصريّ لإثبات ملكيته عنوان "الجبل الحلال"، بعد فشله بإقناع ناصر عبد الرحمن بتغيير عنوان المسلسل.
وكان مرعي قد تواصل مع فريق العمل لضمان ملكيته الفكرية للعنوان، بعد أن أبرز توثيقه للعنوان في الشهر العقاري قبل عام ونصف العام، فيما لم يرضَ بإسقاط عبد الرحمن الألف واللام فقط من العنوان، في محاولة منه للالتفاف على القانون.
وقد قام "سيدتي نت" بالاتصال بالفنان محمود عبد العزيز، كونه والد محمد، صاحب شركة الإنتاج التي تتولى أعمال الفيلم، إلا أنّه رفض التعليق على الموضوع، موضحاً أنّ الأمر يخصّ المؤلف، وأن ليس لديه ما يقوله بهذا الشأن.

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي