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كريستيانو رونالدو: الكرة الذهبية مجرد جائزة وليست نهاية العالم

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كريستيانو رونالدو: الكرة الذهبية مجرد جائزة وليست نهاية العالم كريستيانو رونالدو: الكرة الذهبية مجرد جائزة وليست نهاية العالم

قال البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريـال مدريد الإسباني، الإثنين، إن الكرة الذهبية مجرد جائزة وليست نهاية العالم.
> وأعلنت، الإثنين، القائمة النهائية للمرشحين للكرة الذهبية والتي ضمت، بخلاف رونالدو، الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، والفرنسي فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونخ الألماني.
> وقال “رونالدو” في حوار مع “بي إن سبورت” الرياضية: الكرة الذهبية ليست أهم شيء في مسيرتي، إنها هنا منذ سنوات ولكنها مجرد جائزة فردية، من الأفلتقديم مسيرة رائعة بالنسبة للأندية، إنها مجرد جائزة وليست نهاية العالم.
> وعن كأس العالم 2014 بالبرازيل، أضاف: “كل بطولات المونديال تحمل أهمية خاصة، وكأس العالم المقبلة تزداد أهميته، لأن البرازيل ستستضيفها، مما يزيد من خصوصية الأمر بالنسبة للبرتغال بسبب العلاقات بيننا وتحدثنا لنفس اللغة”.

وأردف “رونالدو”: “في ريـال مدريد أشعر كما لو كنت في منزلي، أعشق النادي وجماهيره، لا أعرف أين سأنهي مسيرتي ولكن في الوقت الحالي أنا فخور وسعيد باللعب هنا”.
> وتحدث النجم البرتغالي أيضًا عن المناضل الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، مشيرًا: “حظيت بفرصة التعرف عليه في جنوب أفريقيا، لقد ساعد العالم ليصبح مكانًا أفضل، لقد صعدت روحه إلى السماء وأنا واثق من أنه مع الملائكة الذين سيحمونه طوال الوقت”.
> وكالات

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