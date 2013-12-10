أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يمنع التصوير في المغرب بسبب ' رابعة وأبو تريكة '

Google+ Print
الأهلي يمنع التصوير في المغرب بسبب ' رابعة وأبو تريكة ' الأهلي يمنع التصوير في المغرب بسبب ' رابعة وأبو تريكة '

قرر خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأحمر في المغرب منع التصوير بكافة أشكاله في فندق الإقامة مع اللاعبين والجماهير بسبب الصورة التي جمعت بين محمد أبو تريكة نجم خط الوسط وأحد المشجعين يحمل صورة رابعة.

وكانت فتاة قد قامت بالتقاط صورة مع أبو تريكة وحملت شعار "رابعة"، وهو ما أثار حفيظة مجلس إدارة الأهلي بسبب إقحام السياسة وربطها بإسم الأحمر مرة ثانية بعد واقعة أحمد عبد الظاهر.

وعلم FilGoal.com أن خالد مرتجي طلب زيادة الأمن والتأمين على اللاعبين والبعثة، وحرص على التأكيد على اللجنة المنظمة منع التصوير المقاطع التسجيلية والصور مع اللاعبين.

وكان الأهلي قد أكد أن صورة رابعة مع أبو تريكة قد تم إقحامها من قبل الفتاة التي طلبت التصوير نافية صلة اللاعب بأي تدخل سياسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع