الأهلي يمنع التصوير في المغرب بسبب ' رابعة وأبو تريكة '

قرر خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأحمر في المغرب منع التصوير بكافة أشكاله في فندق الإقامة مع اللاعبين والجماهير بسبب الصورة التي جمعت بين محمد أبو تريكة نجم خط الوسط وأحد المشجعين يحمل صورة رابعة.

وكانت فتاة قد قامت بالتقاط صورة مع أبو تريكة وحملت شعار "رابعة"، وهو ما أثار حفيظة مجلس إدارة الأهلي بسبب إقحام السياسة وربطها بإسم الأحمر مرة ثانية بعد واقعة أحمد عبد الظاهر.

وعلم FilGoal.com أن خالد مرتجي طلب زيادة الأمن والتأمين على اللاعبين والبعثة، وحرص على التأكيد على اللجنة المنظمة منع التصوير المقاطع التسجيلية والصور مع اللاعبين.

وكان الأهلي قد أكد أن صورة رابعة مع أبو تريكة قد تم إقحامها من قبل الفتاة التي طلبت التصوير نافية صلة اللاعب بأي تدخل سياسي.