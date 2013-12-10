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فضيحة .. حكومة الاخوان تنازلت لاسرائيل عن بئر غاز قيمته 200 مليار دولار

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فضيحة .. حكومة الاخوان تنازلت لاسرائيل عن بئر غاز قيمته 200 مليار دولار فضيحة .. حكومة الاخوان تنازلت لاسرائيل عن بئر غاز قيمته 200 مليار دولار

كشف الدكتورصلاح جودة، الخبير الاقتصادي،عن كارثة حيث قامت السابقة لجماعة الإخوان بالتنازل لإسرائيل عن بئر غاز قيمته 200 مليار دولار، موجود في منطقة المياه المصرية على بعد 190 كم شمال دمياط بينما يبعد 235 كم من حيفا، لافتاً أن الحكومة الحالية لم تتخذ موقفا حتى الآن في هذا الموضوع.
أكد "جودة" خلال لقائه مع الإعلامية دعاء جاد الحق في برنامج "أخر النهار" عبر فضائية "النهار" مساء اليوم الأحد، أن قطر عرضت على الحكومة المصرية الاستثمار فى هذه المنطقة، وأخذ نصيب من الغاز الموجود لها، مضيفاً أن الحكومة القطرية عرضت أن تشترى الأراضى في منطقة أقليم قناة السويس للاستثمار بأسعار أقل من القيمة الحقيقية بكثير.
وأشار" الخبير الاقتصادي" إلى أن قطر كانت تريد التحكم فى منطقة قناة السويس من أجل السيطرة على التجارة فى الشرق الأوسط ومنافسة شركة موانئ دبى التابعة للحكومة الإماراتية.

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