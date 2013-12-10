أبوالغار: جامعة الأزهر معقل للإخوان.. ويجب وضع حلول أمنية لها

كتب : سهيلة حامد منذ 50 دقيقة

أكد الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطي، أن قضية عودة الحرس الجامعي أمام القضاء ولا يجوز التعليق عليها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لـ"ستوديو بث مباشر" مع الإعلامي علي البهنساوى على فضائية "CBC+2"، أن الحرس الجامعي لايستطيع إيقاف المظاهرات.

كما أشار إلى أن عددا من طلاب الإخوان بالجامعات المدنية محدود ولا يتجاوز 5%، ويمكن السيطرة عليها بالتفاهم بين هيئة التدريس والطلبة، مضيفًا أن "جامعة الأزهر بها المشاكل الحقيقية، فطلابها إخوان، وهيئة التدريس إخوان، فهي معقل للإخوان".

واختتم مداخلته بأنها ليست تابعة للمجلس الأعلى للجامعات، لأنها تابعة للأزهر الشريف، وهو مؤسسة مستقلة ويجب وضع حلول أمنية لها.