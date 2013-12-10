أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

أبوالغار: جامعة الأزهر معقل للإخوان.. ويجب وضع حلول أمنية لها

Google+ Print
أبوالغار: جامعة الأزهر معقل للإخوان.. ويجب وضع حلول أمنية لها أبوالغار: جامعة الأزهر معقل للإخوان.. ويجب وضع حلول أمنية لها

كتب : سهيلة حامد منذ 50 دقيقة

أكد الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطي، أن قضية عودة الحرس الجامعي أمام القضاء ولا يجوز التعليق عليها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لـ"ستوديو بث مباشر" مع الإعلامي علي البهنساوى على فضائية "CBC+2"، أن الحرس الجامعي لايستطيع إيقاف المظاهرات.

كما أشار إلى أن عددا من طلاب الإخوان بالجامعات المدنية محدود ولا يتجاوز 5%، ويمكن السيطرة عليها بالتفاهم بين هيئة التدريس والطلبة، مضيفًا أن "جامعة الأزهر بها المشاكل الحقيقية، فطلابها إخوان، وهيئة التدريس إخوان، فهي معقل للإخوان".

واختتم مداخلته بأنها ليست تابعة للمجلس الأعلى للجامعات، لأنها تابعة للأزهر الشريف، وهو مؤسسة مستقلة ويجب وضع حلول أمنية لها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية"

8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية"

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس

8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب

8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب