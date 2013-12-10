مارتينو لا يشعر بالرضا عن مستوى برشلونة

برشلونة، (إفي): قال المدير الفني لبرشلونة الإسباني، الأرجنتيني جيراردو مارتينو، اليوم أنه غير راض عن المستوى الكروي لفريقه.

وصرح مارتينو في مؤتمر صحفي عشية مواجهة سيلتك الاسكتلندي في الجولة الأخيرة

بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي "في بعض المبارايات كنا قريبين من المستوى المطلوب، ولكن في مناسبات أخرى لم يحدث هذا الأمر".

وأضاف المدرب "نحتاج إلى الاستمرارية وبكل تأكيد حينما نقترب منها سنصل بعدها إلى أفضل أداء لدينا".

وأردف مارتينو "التلاحم بين مجموعة اللاعبين يظهر بصورة جيدة للغاية بعد الهزائم"، مشيرا إلى أنه المرة الوحيدة التي شهد فيها تراجع بتقدم مستوى الفريق كانت في الشوط الأول من مباراة أياكس الهولندي بالجولة الماضية من دوري الأبطال.

وبخصوص مباراة الغد قال "علينا الابتعاد تماما عن التفكير في امكانية لعبنا مباراة مريحة، كل المبارايات لها عواقب وهي سلبية أكثر منها إيجابية".

واعتبر مارتينو أن البرسا يحتاج في مباراة الغد إلى عوامل "السرعة والدقة وتجنب الهجمات المرتدة والضغط بصورة جيدة على الخصم".

ورفض المدرب الأرجنتيني التعليق على تصريحات نائب رئيس البرسا خابيير فاوس الأخيرة والتي قال فيها أنه لا يمكن زيادة راتب الأرجنتيني ليونيل ميسي كل ستة شهور.

وأضاف مارتينو "لا أشارك ولا أرغب في المشاركة بكل ما يتعلق بعقود اللاعبين، ليو يحتاج للشعور بالراحة والحب، لكي يقدم أفضل مستوى لديه، وأعتقد أن هذا الأمر يمكن اثباته بطرق غير اقتصادية".