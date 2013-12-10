تنفيذ أكبر حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالقنطرة شرق

أعلن المهندس عبد الله الزغبى، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، أنه تم اليوم تنفيذ أكبر حملة على مستوى المدينة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتى تمت بالتعاون والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وعناصر من القوات المسلحة.

وأسفرت الحملة عن إزالة التعديات على أراضى حرم خط المياه العكرة الخاص بمحطة مياه العريش، وإزالة التعديات على الأرض المخصصة لبناء مدرسة للتعليم الأساسى بمنطقة الغطوس، وإزالة التعديات الواقعة على الأرض المخصصة لمدرسة الفصل الواحد بالقنطرة شرق، وإزالة عدد من التعديات الأخرى المتسببة فى إغلاق عدد من الطرق وإعادة فتحها، وذلك فى إطار تأكيدات اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية على التصدى بكل حسم لأى صورة من صور التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية، وتنفيذ الإزالة الفورية لها منذ بداية ظهورها.

وشارك فى الإشراف والتنفيذ لأعمال الحملة العقيد هشام مروان، مأمور مركز شرطة القنطرة شرق ومحمد أبو العنيين، نائب رئيس المركز والمدينة وعلى الزقازيقى سكرتير المدينة.

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