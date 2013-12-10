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قوات الجيش الثاني تسقط ”أبو صهيب” أحد قيادات ”أنصار بيت المقدس” بسيناء

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قوات الجيش الثاني تسقط ”أبو صهيب” أحد قيادات ”أنصار بيت المقدس” بسيناء قوات الجيش الثاني تسقط ”أبو صهيب” أحد قيادات ”أنصار بيت المقدس” بسيناء

تمكنت عناصر الجيش الثاني الميداني، أمس ، من قتل المدعو إبراهيم محمد فريج سلامة حمدان أبو عيطة الشهير بـ"أبو صهيب"، أحد أخطر القيادات التكفيرية بشمال سيناء، وذلك بعدما تم عمل كمين على أحد الطرق المؤدية لقرية التومة جنوب الشيخ زويد بغرض استهداف المذكور، والذي ينتمي لجماعة أنصار بيت المقدس وسبق له الاشتراك في الهجوم على كمائن القوات المسلحة والشرطة.
كما أعلنت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على "فيس بوك"، عن سقوط القيادي التكفيري "أبو صهيب" بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الجيش الثاني خلال تحركه على دراجة بخارية وخلفه المدعو مسعد حمدان سالم والذي تم القبض عليه، ومن المقرر عرضه على جهات التحقيق.

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