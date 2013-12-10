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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد نفق جمال عبد الناصر ومنطقة الممر

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حرص اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، اليوم، على القيام بجولة ميدانية سيرًا على الأقدام، لمتابعة انتظام حركة مرور السيارات بعدد من المحاور المرورية والشوارع الرئيسية.

وبدأ المحافظ جولته من ميدان إبراهيم سلامة ومرورًا بدوران شارع رضا ومنطقة الاستاد ثم شارع شبين الكوم، وصولا إلى نفق جمال عبد الناصر ومنطقة الممر، لمتابعة حركة مرور السيارات فى وقت ذهاب الطلاب للمدارس والموظفين لمقار أعمالهم، والتى تعتبر أحد أوقات الذروة للحركة المرورية.

وخلال الجولة أبدى المحافظ عددًا من الملاحظات على التقاطعات لعدد من الشوارع وأصدر تعليمات بضرورة إعادة النظر فى المطبات الصناعية ببعض المناطق والتقاطعات الحيوية ذات الكثافة المرورية العالية للمركبات، لمنع وقوع للسيارات، كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف التواجد المرورى بالمناطق التى تشهد حركة مرورية مكثفة للسيارات، وأعطى توجيهات بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات أولا بأول، للحفاظ على الوجه الحضارى والجمالى للمدينة.. رافق المحافظ العميد عصام شادى، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، واللواء عصمت عثمان، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندس محمد الصافى، رئيس حى ثالث الإسماعيلية.

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